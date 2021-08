Zur Bundestagswahl am 26. September treten insgesamt 47 Parteien an.

Das teilte der Bundeswahlleiter am Vormittag in Wiesbaden mit. Davon seien insgesamt elf Parteien in allen 16 Bundesländern mit Landeslisten bei der Abstimmung vertreten. - Derzeit gehören sieben Parteien dem Bundestag an, von denen CDU und CSU eine Fraktionsgemeinschaft bilden; die weiteren Parteien sind SPD, AfD, FDP, Linke und Grüne.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.