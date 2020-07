Einmal im Jahr soll der Bundestag künftig eine Stunde lang Schülern aus den 7. und 8. Klassen gehören.

Die Kinderkommission des Parlaments hat ein entsprechendes Eckpunktepapier beschlossen. Darüber berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Die "Kinderfragestunde" soll demnach im Prinzip so ablaufen wie im niederländischen Parlament. Dort ist sie bereits Praxis. Kurz vor der Sommerpause sollen in Berlin Schülerinnen und Schüler im Plenum Fragen an Minister und Ministerinnen stellen dürfen. Insgesamt sollen zehn Schulklassen daran teilnehmen. Die Fragen sollen im Unterricht entwickelt und dann beim Bundestag eingereicht werden. - Die Initiative für die "Kinderfragestunde" geht auf Bundestagspräsident Schäuble zurück.