Der Bundestag hat den sogenannten Aachener Vertrag beschlossen.

Die Mehrheit der Abgeordneten billigte am Abend den Freundschaftsvertrag, den Bundeskanzlerin Merkel und der französische Staatspräsident Macron im Januar unterzeichnet hatten. Der Pakt ergänzt den Élysée-Vertrag von 1963. Er sieht unter anderem eine engere Zusammenarbeit in europapolitischen Fragen sowie eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik vor. Anschließend unterstützten die Abgeordneten in zwei Anträgen das Vorhaben der EU, Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien aufzunehmen. In beiden Ländern gebe es Fortschritte bei Justizreformen und der Bekämpfung der Korruption. Man sehe aber auch noch Nachholbedarf.