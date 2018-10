Der Bundestag in Berlin befasst sich heute mit dem Bericht des Weltklimarats IPCC zur Begrenzung der Erderwärmung.

Die Grünen hatten eine Aktuelle Stunde beantragt. Das Parlament soll über Wege zu einer schnellen Verringerung des Ausstoßes von Treibhausgasen beraten, insbesondere durch einen schnelleren Kohleausstieg. - Der Weltklimarat hatte am Montag erklärt, das Ziel, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, sei noch erreichbar; dafür sei aber schnelles Handeln nötig.



Ein weiteres Thema der Aktuellen Stunde ist der Hambacher Forst. Dessen Rodung wurde in der vergangenen Woche vom Oberverwaltungsgericht Münster vorläufig gestoppt. Der Energiekonzern RWE will den Wald abholzen, um Braunkohle zu fördern. Ferner stellt Bundesjustizministerin Barley

einen Bericht zur Unternehmenssanierung vor.