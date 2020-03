Der Bundestag in Berlin berät heute in erster Lesung über das Kohleausstiegsgesetz.

Es sieht vor, dass Deutschland bis spätestens Ende 2038 aus der Kohleverstromung aussteigt. Durch die schrittweise Abschaltung der Braun- und Steinkohlekraftwerke soll ein Drittel der CO2-Emissionen eingespart werden. In dem Gesetz ist ein genauer Fahrplan festgelegt. Im Gegenzug will der Bund die Kohleregionen beim Strukturwandel finanziell unterstützen. Dafür sind insgesamt 40 Milliarden Euro vorgesehen.



Die Abgeordneten befassen sich zudem mit dem geplanten Verbot sogenannter Konversionstherapien. Diese geben vor, Homosexualität "heilen" zu wollen. Ferner geht es um das Thema Gleichberechtigung anlässlich des Internationalen Frauentags am Sonntag.