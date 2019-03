Der Bundestag will heute abschließend ein Gesetz beraten, das armen Familien helfen soll.

Ministerin Giffey von der SPD will mit ihrem Entwurf die Leistungen für vier Millionen Kinder erhöhen, deren Eltern niedrige Einkommen haben. So soll der Kinderzuschlag um 15 Euro auf 185 Euro pro Kind und Monat angehoben werden. Auch eine Ausweitung des sogenannten Bildungs- und Teilhabepakets ist vorgesehen. Die Abgeordneten entscheiden zudem über die Verlängerung der Bundeswehr-Einsätze in Afghanistan, dem Mittelmeer, dem Südsudan sowie in Darfur im Sudan.



Zuvor wird Bundeskanzlerin Merkel in einer Regierungserklärung Stellung zum weiteren Prozedere beim geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union nehmen.