Der Bundestag hat den Haushalt für das kommende Jahr gebilligt.

Für den Etat stimmten 371 Abgeordnete, mit Nein 270 Parlamentarier. Der Haushalt sieht Ausgaben von 362 Milliarden Euro vor und damit 5,6 Milliarden mehr als in diesem Jahr. Die große Koalition plant Investitionen von fast 43 Milliarden Euro für den Aus- und Weiterbau von Straßen und Schienenstrecken, für neue Radwege, neue Kitas, digitale Schulen sowie schnellen Mobilfunk. Trotz der schwächeren Konjunktur und weniger stark steigender Steuereinnahmen verzichtet Finanzminister Scholz auf neue Schulden.



In der Aussprache vor der Abstimmung verteidigte der SPD-Politiker die schwarze Null gegen Kritik der Opposition. Der Bund stecke so viel Geld wie noch nie in Infrastruktur, wirtschaftlich schwache Regionen, Forschung und Bildung. Es sei irritierend, dass Grüne und Linke vor diesem Hintergund Schulden forderten, um mehr zu investieren. Niedrige Zinsen allein seien kein Grund, Kredite aufzunehmen. Scholz erklärte, der Etat für das kommende Jahr gewährleiste, dass die Regierung ihre Arbeit fortsetzen könne.