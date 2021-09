In der wohl letzten Bundestagssitzung vor der Wahl haben die Abgeordneten über mehrere zentrale Vorhaben entschieden. Der Bundestag beschloss unter anderem die Errichtung eines Hilfsfonds für die Opfer der Hochwasserkatastrophe. Für den Wiederaufbau von Wohnhäusern, Unternehmen und der Infrastruktur sollen in den kommenden Jahren rund 30 Milliarden Euro bereitgestellt werden.

Bei der Hochwasserkatastrophe waren mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen. Viele Wohnhäuser wurden beschädigt oder zerstört. Betroffen waren vor allem Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.



Außerdem wurde eine Neufassung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Arbeitgeber können demnächst von Beschäftigten in Kitas, Schulen und Pflegeheimen Auskunft über eine Impfung verlangen. Zudem wird die Hospitalisierungsrate ein wesentlicher Maßstab bei der Verhängung von Corona-Maßnahmen. Ferner billigte der Bundestag den Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Demnach soll jedes Kind, das ab Sommer 2026 eingeschult wird, in den ersten vier Schuljahren Anspruch auf einen Ganztagsplatz bekommen. Auf die Finanzierung hatte sich gestern der Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern verständigt.

Kontroverse Debatte vor Abstimmungen

Vor den Abstimmungen hatten sich die Abgeordneten in einer Debatte über die Lage in Deutschland einen Schlagabtausch geliefert. In der Aussprache benannte Bundeskanzlerin Merkel den Kampf gegen den Klimawandel als drängendstes Thema dieser Zeit. Sie lobte, in der zu Ende gehenden Legislaturperiode seien dafür wichtige Weichen gestellt worden, etwa mit dem Klimaschutzgesetz. Unions-Kanzlerkandidat Laschet verwies darauf, dass die Große Koalition den Kohleausstieg eingeleitet habe. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt betonte, Elektroautos seien nicht die einzige Möglichkeit, das Klima zu schützen. Der Verbrennungsmotor sei deutsche Hochtechnologie und sichere zahlreiche Arbeitsplätze.



Der SPD-Kanzlerkandidat Scholz erklärte, die Industrie in Deutschland habe einen klaren Plan für klimaneutrales Wirtschaften. Alles was man dazu brauche, sei Strom. Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock, kritisierte, die Bundesregierung habe es in den vergangenen Jahren versäumt, auf den Weg der Klimaneutralität einzusteigen. Der Klimaschutz müsse im Zentrum der Arbeit der nächsten Bundesregierung stehen. Mit Blick auf die FDP fügte sie hinzu, die Klimakrise könne nicht marktwirtschaftlich geregelt werden. FDP-Chef Lindner hatte gesagt, seine Partei setze auf die Marktwirtschaft, um das Ziel von null Emissionen im übernächsten Jahrzehnt zu erreichen. Der Co-Vorsitzende der Linksfraktion, Bartsch, beklagte, Deutschland sei gespalten. Krisen würden nicht gelöst, sondern bloß verwaltet. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel warf Merkel vor, Deutschland als Sanierungsfall zu hinterlassen.

