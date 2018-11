Der Bundestag hat ein Gesetz beschlossen, um Wohnungsmieter vor steigenden Kosten besser zu schützen.

CDU/CSU und SPD stimmten für den Entwurf der Bundesregierung, AfD und FDP lehnten ihn ab. Linke und Grüne enthielten sich. Vermieter müssen künftig unter anderem offenlegen, was der vorherige Mieter gezahlt hat. Nach der Instandsetzung einer Immobilie darf die Miete innerhalb von sechs Jahren nur noch um maximal drei Euro pro Quadratmeter steigen, in bestimmten Fällen sogar nur um zwei Euro.



Gebilligt wurde am späten Abend auch eine Erhöhung des Beitrags zur Pflegeversicherung um 0,5 Prozentpunkte. Ab dem kommenden Jahr werden damit 3,05 Prozent des Bruttolohns als Pflegebeitrag fällig. Kinderlose müssen 3,3 Prozent zahlen.



Zudem verabschiedeten der Bundestag eine Änderung des Tierschutzgesetzes. Ferkel dürfen demnach in Deutschland vorerst weiterhin ohne Betäubung kastriert werden.