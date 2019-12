Der Bundestag hat mit den Stimmen von Union und SPD eine Verschärfung des Waffenrechts gebilligt.

Bundesinnenminister Seehofer, der den Gesetzentwurf vorgelegt hatte, verspricht sich davon mehr Sicherheit für die Bevölkerung. Wer eine Waffe besitzt, soll künftig vom Verfassungsschutz überprüft werden. So will die Koalition verhindern, dass Waffen in die Hände von Extremisten geraten. Zudem soll die Größe von Magazinen bei bestimmten Schusswaffen begrenzt werden, um deren Nutzung für Terroranschläge zu erschweren. Das nationale Waffenregister wird ausgebaut, um den Verbleib von Schusswaffen nachvollziehen zu können. Zu diesem Zweck gelten künftig auch neue Meldepflichten für Hersteller und Händler.



Gegen den Gesetzentwurf votierten FDP und AfD, Grüne und Linke enthielten sich. Die Regelung bedarf noch der Zustimmung des Bundesrats.



Verbände von Schützen und Jägern hatten erreicht, dass der Gesetzestext im Laufe der parlamentarischen Beratungen verändert wurde. Ursprünglich sollten Sportschützen regelmäßig für jede einzelne Waffe nachweisen, dass sie diese noch nutzen. Nun reichen zwei Nachweise innerhalb von zehn Jahren nach Erhalt des Waffenscheins und dann die Mitgliedschaft in einem Schießsportverein.