In der wohl letzten Sitzung vor der Bundestagswahl diskutieren die Abgeordneten derzeit abschließend über den Hochwasser-Hilfsfonds und die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes.

Der Grünen-Abgeordnete Kindler sagte, viele Menschen seien gestorben oder hätten Vieles verloren. Deswegen müsse der Wiederaufbaufonds schnell auf den Weg gebracht werden. Zugleich müssten Lehren gezogen und der Katastrophenschutz verbessert werden. Für den Hilfsfonds für die Opfer der Hochwasserkatastrophe sollen in den nächsten Jahren rund 30 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Die geplanten Änderungen am Infektionsschutzgesetz stießen bei den Oppositonsparteien auf Ablehnung. Die Linken-Politikerin Lötzsch erklärte, Arbeitsrecht und Datenschutz seien nicht nur für schönes Wetter gedacht. Sie sollten gerade in Krisenzeiten gelten. Die Neufassung des Gesetzes sieht vor, dass Arbeitgeber demnächst von Beschäftigten in Kitas, Schulen und Pflegeheimen Auskunft über eine Impfung verlangen können. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Kubicki warf der Regierung vor, die Bevölkerung darüber im Dunkeln zu lassen, wann der Ausnahmezustand ende. Nach der Debatte will das Plenum über beide Vorhaben abstimmen. Zuvor hatten die Abgeordneten kontrovers in einer Aussprache über die Situation in Deutschland diskutiert.

