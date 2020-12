Mit einem Appell haben etwa 240 Bundestagsabgeordnete die Bundesregierung zu mehr Hilfe für die Flüchtlinge in Griechenland aufgefordert.

Drei Monate nach dem Brand des Lagers Moria lebten die Migranten noch immer unter menschenunwürdigen Bedingungen, heißt es in einem Brief, der dem Evangelischen Pressedienst vorliegt. Deutschland müsse mehr Menschen aufnehmen und sich auf EU-Ebene verstärkt für eine europäische Lösung einsetzen. Ähnlich äußerte sich das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Fast täglich gebe es neue Hiobsbotschaften von den griechischen Inseln, sagte der Repräsentant des Hilfswerks in Deutschland, Remus.



Am Vormittag kamen auf dem Flughafen Hannover weitere 88 Menschen aus Griechenland an. Deutschland hat damit seit April mehr als 1.500 Schutzsuchende von dort aufgenommen.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.