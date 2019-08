Bundestagsabgeordnete haben sich besorgt über das Vorgehen der russischen Behörden gegen Demonstranten geäußert.

Mitglieder der deutsch-russischen Parlamentariergruppe schreiben an ihre Kollegen in Moskau, sie sähen mit Sorge, dass die Möglichkeit der freien Versammlung massiv eingeschränkt worden sei. Sie forderten, bei der anstehenden Kommunalwahl alle Kandidaten zuzulassen, die die Voraussetzungen dafür erfüllten.



In Moskau werden auch für heute wieder Demonstrationen erwartet. Ihr Ziel ist die Zulassung von Oppositionskandidaten bei der Stadtparlamentswahl am 8. September. Die zentrale Wahlkommission hatte fast ausschließlich kremltreue Kandidaten registriert. Bei Protesten in der vergangenen Woche waren 1.400 Menschen festgenommen worden.