Der Bundestag berät ab heute abschließend über den Haushalt 2021.

Der Entwurf von Finanzminister Scholz sieht Ausgaben von rund 499 Milliarden Euro vor. Die Neuverschuldung erreicht mit 180 Milliarden Euro eine Rekordhöhe. Wegen der hohen Kosten für die Bewältigung der Corona-Krise soll dafür zum zweiten Mal die Schuldenbremse außer Kraft gesetzt werden.



Scholz will seine Planung im Parlament erläutern, bevor dann bis Freitag über die Ausgaben der einzelnen Ressorts beraten wird. Den Beginn machen heute die Etats für Wirtschaft, Umwelt, Landwirtschaft und Bildung. Am Mittwoch findet im Rahmen der Aussprache über den Etat des Kanzleramts die Generaldebatte mit Bundeskanzlerin Merkel statt. Am Freitag stimmt der Bundestag über den Haushalt ab.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.