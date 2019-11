Der Bundestag beginnt heute mit den abschließenden Beratungen des Haushaltsentwurfs für 2020.

Zum Auftakt spricht Bundesfinanzminister Scholz im Parlament. Bis Freitag folgen dann Beratungen über die Einzeletats, bevor die Abgeordneten über den Entwurf abstimmen. Insgesamt sind für den Haushalt Ausgaben in Höhe von 362 Milliarden Euro vorgsehen; das sind 5,6 Milliarden mehr als im laufenden Jahr.



Trotz der angeschlagenen Konjunktur und weniger stark steigenden Steuereinnahmen hält die Große Koalition zum siebten Mal in Folge am Kurs der "schwarzen Null" fest - einem Haushalt ohne Neuverschuldung.