Der Bundestag setzt seine Beratungen über den Haushalt für das kommende Jahr fort.

In der abschließenden Debatte verteidigte Arbeitsminister Heil den Etat seines Ministeriums. Die Sicherungssysteme würden wieder enger geknüpft. Zudem sorge man für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft. Die AfD kritisierte, das Geld werde nicht sinnvoll eingesetzt. Die FDP warf der Regierung unsolide Vorschläge zur Grundsicherung vor. Die Linken verlangten, mehr Geld in die Fortbildung von Arbeitnehmern zu investieren.



Der Einzeletat Arbeit und Soziales ist mit 145 Milliarden Euro der größte des gesamten Bundeshaushalts. Nach der Debatte wollen die Abgeordneten abstimmen. Der Gesamtetat sieht Ausgaben von 356,4 Milliarden Euro vor, das sind knapp 13 Milliarden mehr als in diesem Jahr. Auf neue Schulden wird zum sechsten Mal in Folge verzichtet.