Der Bundestag stimmt heute über den Bundeshaushalt für 2019 ab.

Der Etat sieht Ausgaben von 356,4 Millliarden Euro vor, das sind knapp 13 Milliarden mehr als in diesem Jahr. Die Große Koalition will unter anderem zusätzliche Mittel für Verteidigung, Entwicklungshilfe und Soziales bereitstellen. Auf neue Schulden wird zum sechsten Mal in Folge verzichtet.



Gestern wurde über die Etats für das Wirtschafts- und Justizministerium sowie das Ressort von Bundesfamilienministerin Giffey debattiert. Die SPD-Politikerin rief zur Bekämpfung der Kinderarbeit auf und verlangte mehr Unterstützung für Familien mit kleinen Einkommen. Die Opposition kritisierte, die Pläne der Regierung zur Familienförderung gingen nicht weit genug.