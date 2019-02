Der Bundestag stimmt heute über den Kompromiss zum Digitalpakt ab. Gestern Abend hatte der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat den Weg dafür frei gemacht.

Demnach soll es eine Grundgesetzänderung geben, damit der Bund fünf Milliarden Euro für eine bessere digitale Ausstattung von Schulen zur Verfügung stellen kann. Strittig war etwa, inwieweit der Bund den Einsatz des Geldes kontrollieren können soll. Nun ist vorgesehen, dass für Investitionen in die Bildungsinfrastruktur schwächere Kontrollrechte gelten als in anderen Bereichen. Außerdem rückte der Bund von seiner Forderung ab, dass die Länder bei Bundeszuschüssen ergänzende Zahlungen in gleicher Höhe leisten.



Der Bundestag entscheidet auch über die Änderung des Paragrafen 219a. Darin wird geregelt, dass Ärzte, Krankenhäuser und andere Einrichtungen zwar grundsätzlich darüber informieren können, dass sie Abtreibungen vornehmen, jedoch keine näheren Angaben machen dürfen. Außerdem soll es eine von der Bundesärztekammer geführte Liste von Ärzten geben, die Abbrüche durchführen.