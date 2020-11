Der Ältestenrat des Bundestags befasst sich am Nachmittag mit dem Verdacht, dass die AfD Störer ins Reichstagsgebäude eingeschleust hat. Diese sollen gestern während der Debatte zum Infektionsschutzgesetz auf den Fluren Abgeordnete bedrängt haben.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Buschmann, sagte der Deutschen Presse-Agentur, wenn sich erweisen sollte, dass AfD-Abgeordnete Personen Zugang zum Reichstag verschafft hätten, die gezielt Druck auf Abgeordnete ausgeübt oder sie daran gehindert hätten, ihren Mandatspflichten nachzukommen, dann müsse das ein Nachspiel haben.



Die Vizepräsidentin des Bundestags, Pau, sagte im Deutschlandfunk, es sei in einem Video dokumentiert, dass sich die Störer zuvor in Büros von AfD-Abgeordneten aufgehalten hätten. Es sei eine Ordnungswidrigkeit, wenn nicht gar eine Straftat, dass Besuchern ermöglicht worden sei, Druck auf frei gewählte Abgeordnete auszuüben. Niemand habe das Recht, Mitglieder des Bundestags in ihrer Entscheidung zu bedrängen.



Die Pressestelle des Bundestags hatte dem Deutschlandfunk gestern mitgeteilt, dass die Bundestagspolizei die Fälle untersucht.

Mast (SPD): "Das Ziel: Die Demokratie zersetzen"

Einer der ersten, der über die Geschehnisse berichtete, war der FDP-Abgeordnete Konstantin Kuhle. Er schrieb auf Twitter, die AfD habe Personen ins Reichstagsgebäude eingeschleust, die Abgeordnete bedrängt und ihnen die Handykamera vors Gesicht gehalten hätten. Er empfinde diese Versuche der Beeinflussung des Abstimmungsverhaltens als absolut unerhört. So etwas müsse man unterbinden.



Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Mast twitterte, in den Bundestag eingeschleuste Personen hätten unter anderem versucht, in Büros einzelner Abgeordneter einzudringen. Mast schrieb wörtlich: "Ich bin fassungslos. Freigewählte Abgeordnete an Abstimmungen zu hindern und zu bedrängen, ist das Allerletzte. Das Ziel: Die Demokratie zersetzen."



Auch der CSU-Parlamentarier Müller zeigte sich verärgert: Er berichtete, die AfD habe "Gäste" ins Parlament eingeschleust, die die Abgeordneten wohl hindern sollten, an der Abstimmung teilzunehmen. "Soweit zum Demokratieverständnis der AfD!"

Video zeigt Frau, die auf Altmaier einredet

Auf einem auf Twitter verbreiteten Video ist zudem eine Frau zu sehen, die Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf einem Flur des Bundestags anspricht und ihn dabei mit einer Handykamera filmt. Die Aufnahme ist nach dpa-Informationen authentisch. Die Frau redet demnach auf Altmaier ein und sagt dabei unter anderem offenbar über den Minister: "Er hat kein Gewissen." Altmaier entgegnet, er vertrete seine Wähler. Und wörtlich: "Sie sind eine kleine Minderheit. Sie dürfen gerne demonstrieren, aber ich habe mein freies Gewissen."



Der FDP-Abgeordnete Kuhle sagte der Deutschen Presse-Agentur, er habe die gleiche Frau vor dem Plenarsaal getroffen. Sie habe ihn gefragt, wie er abstimmen wolle. Die Frau habe einen Gästeausweis an der Jacke gehabt, wie ihn Besucher bekämen, die von Fraktionen oder einzelnen Abgeordneten angemeldet worden sein.

"Tagesspiegel": Aktivistin Rebecca Sommer bedrängte Wirtschaftsminister Altmaier

Inzwischen berichtet etwa "Der Tagesspiegel", bei der Frau handle es sich um die rechte Medienaktivistin Rebecca Sommer. Die Rede ist außerdem davon, dass es sich bei den Störern um rechte Youtuber gehandelt hat. Einige sollen demnach auf Einladung des AfD-Abgeordneten Hemmelgarn gekommen sein. Er sagte indes dem "Tagesspiegel", er kenne die Personen nicht. Ob sie über sein Büro für einen Besuch im Reichstagsgebäude angemeldet worden seien, könne er nicht sagen.



Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Baumann, hatte zuvor erklärt, seiner Fraktion lägen keinerlei Erkenntnisse vor, dass AfD-Abgeordnete unbefugte Personen eingeschleust hätten. Sollten Gäste, die von einzelnen Abgeordneten regulär angemeldet und die vom Bundestag überprüft worden seien, gegen die Hausordnung verstoßen haben, werde man diesen Vorwürfen nachgehen.

Bundestagspolizei untersucht die Vorfälle

Die Pressestelle des Bundestags teilte dem Deutschlandfunk mit, man habe Informationen über mutmaßliche Störungen im Bundestag erhalten, die Bundestagspolizei untersuche die Fälle. Mehr könne man derzeit noch nicht sagen.



Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Grosse-Brömer (CDU), sagte dem Nachrichtenportal "ThePioneer", was hier passiert sei, sei kein Kavaliersdelikt. Abgeordnete zu bedrängen und an der freien Ausübung ihres Mandats zu behindern, untergrabe das Fundament unserer Demokratie. Die Union werde daher im Ältestenrat des Parlaments Aufklärung verlangen. Grosse-Brömer sagte, es müsse geklärt werden, wie und gegebenenfalls mit wessen Hilfe diese Personen in den Bundestag gelangt seien.

Demonstrationen gegen die Neuregelung des Infektionsschutgesetzes

Wegen der heftig diskutierten �?nderungen am Infektionsschutzgesetz hatte es schon im Vorfeld bei den Behörden Befürchtungen gegeben, Abgeordnete könnten versuchen, Demonstranten in das Reichstagsgebäude zu bringen. Deshalb wurde die Regel, wonach jeder Abgeordnete sechs Gäste ohne Sicherheitsüberprüfung mit ins Parlament nehmen darf, kurzfristig ausgesetzt.



Aus Protest gegen die Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes gingen in Berlin mehrere tausend Menschen auf die Straße. Es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Beamten lösten die Kundgebung schließlich auf. Die Novelle soll die Corona-Beschränkungen auf eine klarere rechtliche Grundlage stellen.

