Der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hebner ist im Alter von 61 Jahren gestorben.

Der Politiker aus dem bayerischen Dießen am Ammersee war bereits längere Zeit schwer erkrankt. Die Parteichefs Chrupalla und Meuthen teilten auf Facebook mit, man verliere mit ihm einen außergewöhnlich liebenswerten und zugleich bescheidenen und engagierten Kollegen. Hebner hinterlässt eine Familie mit vier Kindern. Der Diplom-Informatiker mit dem Wahlkreis Starnberg/Landsberg am Lech war 2017 in den Bundestag eingezogen, nachdem er überraschend als bayerischer Spitzenkandidat nominiert worden war. Er galt damals vor allem als Euro-Kritiker.



Am vergangenen Sonntag hatte seine Familie öffentlich darüber berichtet, dass der Vater und Ehemann an einem Hirntumor leide und sterben werde. Zugleich hatte sie sich auf Hebners Facebook-Profil über wiederholte Attacken auf ihr Wohnhaus und massive Drohungen beklagt, zuletzt in der Nacht vor der Stellungnahme. Die Familie machte politische Gegner aus den Reihen der linken Szene für die Taten verantwortlich. Auch gegenüber der Polizei wurden Vorwürfe erhoben. Sie soll Hebner nach einer Attacke auf offener Straße von einer Anzeige abgehalten haben, was die Beamten bestreitet. Den anderen Parteien in Deutschland warf die Familie vor, zu den Anfeindungen gegenüber ihrem Vater und Ehmann geschwiegen zu haben.

