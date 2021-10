Der von der AfD als Bundestagsvizepräsident nominierte Abgeordnete Kaufmann hat das bisherige Verhalten der anderen Fraktionen bei der Besetzung dieses Postens kritisiert.

Das seien unwürdige Spielchen gewesen, sagte er in Berlin. Man könne es nur so bewerten, dass ein großer Teil der Abgeordneten ausgrenzen und spalten möchte. Alle Abgeordnete der AfD seien wählbar und des Amtes würdig gewesen. In der jetzt zu Ende gehenden Wahlperiode waren sechs AfD-Abgeordnete in jeweils drei Wahlgängen gescheitert. Kaufmann war bisher Vizepräsident des Thüringer Landtags.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.