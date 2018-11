Der Bundestag hat über den Etat des Gesundheitsministeriums debattiert.

Minister Spahn hob dabei die Bedeutung des Gesundheitswesens in Deutschland hervor. Es werde jeden Tag Großes geleistet, sagte der CDU-Politiker. Im Alltag sei aber noch nicht alles gut. Insbesondere im Pflegebereich müsse noch einiges getan werden.



Von der Opposition gab es Kritik. Die Linken-Abgeordnete Lötzsch erklärte, vom Gesundheitssystem profitierten vor allem Investoren. Sie warf Gesundheitsminister Spahn zudem vor, Familien gegen Kinderlose und Ältere gegen Jüngere auszuspielen. Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Klein-Schmeink mahnte eine Verbesserung der Situation in der Pflege an. Der FDP-Politiker Klein wies auf die Gefahr von Seuchen und Pandemien hin. Es sei eine Pflicht für Deutschland, an der weltweiten Bekämpfung von Krankheiten mitzuwirken.



Die AfD-Abgeordnete Malsack-Winkemann kritisierte, dass durch Flüchtlinge sehr hohe Kosten im Gesundheitssystem entstünden. Sie forderte zudem eine "bundeseinheitliche Routinetestung von Asylsuchenden auf HIV". Der SPD-Fraktionsvize Lauterbach kritisierte die Äußerungen und hielt der AfD vor, dies sei "neuer Antisemitismus". Juden habe man einst vorgeworfen, die Pest zu verbreiten. "Genau das gleiche machen Sie heute mit den Flüchtlingen", ergänzte Lauterbach.