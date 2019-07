Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat in einer Sondersitzung des Bundestags ihren Amtseid als Verteidigungsministerin abgelegt. Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Brinkhaus, wies die Kritik an den Kosten für die Sitzung in der Sommerpause zurück.

Die heutige Vereidigung sei ein Beleg für die Handlungsfähgkeit des Parlaments, erklärte Brinkhaus. Für die Sitzung sind die Abgeordneten aus der Sommerpause zurückgekehrt. Die Kosten werden auf 100.000 Euro geschätzt. Nach ihrer Vereidigung will Kramp-Karrenbauer eine Regierungserklärung abgeben, gefolgt von einer einstündigen Debatte.



Ob sich die neue Ministerin zu einer möglichen Beteiligung der Marine an einer Mission in der Straße von Hormus äußert, ist fraglich. Die britische Regierung hat einen solchen Einsatz zum Schutz von Handelsschiffen ins Gespräch gebracht. Hintergrund ist die Festsetzung eines britischen Tankers durch den Iran.



Ein Sprecher des Außenministeriums sagte dazu am Vormittag in Berlin, es sei zu früh, um über eine deutsche Beteiligung zu sprechen.