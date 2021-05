Im Nahost-Konflikt hat Bundesaußenminister Maas die Raketenangriffe der palästinensischen Hamas auf Israel für die jüngste Eskalation verantwortlich gemacht.

Sie seien durch nichts zu rechtfertigen, sagte der SPD-Politiker in einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Der Raketenterror müsse sofort gestoppt werden. Zur Beilegung des Konflikts seien direkte Gespräche zwischen Israel und der Hamas unabdingbar. Die internationale Diplomatie müsse auf entsprechende Verhandlungen hinarbeiten. Maas verurteilte in der Bundestagsdebatte erneut die antisemitischen Vorfälle auf pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland. Ihnen müsse mit der vollen Härte des Rechtsstaats begegnet werden.



Der außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Hampel, erklärte, man dürfe Antisemitismus in Deutschland unter keinen Umständen tolerieren. Jede Rechtfertigung oder gar Verständnis verbiete sich. Der FDP-Politiker Graf Lambsdorff betonte, dass Deutschland im Nahost-Konflikt fest an der Seite Israels stehe. Der außenpolitische Sprecher der Linken, Gysi, mahnte eine differenziertere Betrachtungsweise an. Die Angriffe der Hamas seien zwar nicht zu rechtfertigen, erfolgten aber nicht grundlos.

