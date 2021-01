Bundesaußenminister Maas hat die Erstürmung des Kapitols durch Anhänger von US-Präsident Trump als Angriff auf die Herzkammer der amerikanischen Demokratie bezeichnet.

Dieser sei aber nicht überraschend gekommen, sagte Maas in einer Aktuellen Stunde des Bundestages. Trump habe mit seinen Behauptungen zu Wahlfälschungen die Entscheidung der Wähler missachtet. Die Vorfälle zeigten, welchen Bärendienst Rechtspopulisten ihren Ländern erwiesen. Der CDU-Politiker Wadephul erklärte, die neue US-Regierung brauche jetzt Deutschland und Europa als starke Partner. Es dürfe nicht sein, dass sich die Machthaber in Peking und Moskau auf die Schenkel klopften. Der FDP-Politiker Lambsdorff zog eine Parallele zwischen den Randalierern in Washington und den Kritikern der Corona-Maßnahmen auf den Stufen des Reichstags. Beide Gruppen seien jahrelang von Freiheitsfeinden in die Irre geführt. Der AfD-Abgeordnete Curio bezeichnete dagegen einen solchen Vergleich als Hass und Hetze. Die Linken-Politikerin Pau sprach sich für mehr Unterstützung von gesellschaftlichen Intitiativen gegen Rechtsextremismus aus. Eine klarere Haltung gegenüber Feinden der Demokratie verlangte die Grünen-Abgeordnete Brugger.

