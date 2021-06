Der Bundestag hat über prekäre Beschäftigungsverhältnisse in der Wissenschaft debattiert.

Die Partei Die Linke hatte eine Aktuelle Stunde zum sogenannten Wissenschafts-Zeitvertrags-Gesetz beantragt. Deren Abgeordnete Gohlke sagte, tausende Wissenschaftler arbeiteten mit befristeten Verträgen von manchmal unter einem Jahr, ohne jede Planungssicherheit. Man habe es längst mit einem Prekariat in der Wissenschaft zu tun. Viele Nachwuchsforscher hätten Deutschland verlassen, weil es im Ausland bessere berufliche Perspektiven gebe.



Bundesforschungsministerin Karliczek verteidigte das Gesetz. Eine Pflicht zur Befristung gebe es nicht und schon gar nicht zu unverschämten Befristungen, sagte die CDU-Politikerin. Die Hochschulen seien in der Verantwortung. - Auslöser für die Debatte waren die Erfahrungsberichte junger Forscherinnen und Forscher, die unter dem Hashtag "Ich bin Hanna" veröffentlicht wurden. Sie bezogen sich auf ein inzwischen gelöschtes Video des Bundes-Wissenschaftsministeriums mit einer Figur namens Hanna. Darin wurden die Vorzüge des Wissenschafts-Zeitvertrags-Gesetzes gelobt. Demnach ist in der Regel nach zwölf Jahren Schluss mit der Befristung von Stellen. Wer bis aber dahin keine Professur oder eine andere unbefristete Stelle gefunden hat, muss anderswo unterkommen.

