Bundeswirtschaftsminister Altmaier fordert einen sozialverträglichen Ausstieg aus der Kohle.

Es komme darauf an, die Menschen in den betroffenen Regionen mitzunehmen, sagte Altmaier in der Haushaltsdebatte des Bundestages. Die Regierung wolle dafür sorgen, dass beispielsweise in der Lausitz oder im mitteldeutschen Revier am Ende nicht weniger, sondern mehr Arbeitsplätze vorhanden seien. Der Schwerpunkt werde dabei auf Energie aus erneuerbaren Quellen liegen. Zugleich bekannte sich Altmaier zu den Klimaschutzzielen der Bundesregierung.



Die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission soll Medienberichten zufolge noch bis Januar 2019 im Amt bleiben - und damit länger als ursprünglich geplant. Mit der Entscheidung reagiere Bundeskanzlerin Merkel auf die Kritik ostdeutscher Ministerpräsidenten an der Arbeit der Kommission, berichtet die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ unter Berufung auf Mitglieder der Kommission.



Eigentlich wollte das Gremium aus Fachleuten und Politikern bereits in der kommenden Woche einen Plan zum Ausstieg aus der Kohle vorlegen. Die Ministerpräsidenten von Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen - Woidke, Haseloff und Kretschmer – erklärten in einem gemeinsamen Schreiben, die Kommission vernachlässige beim Kohleausstieg entscheidende Aspekte des damit verbundenen Strukturwandels in den drei Bundesländern.



Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff verteidigte den Druck der ostdeutschen Länder auf die Kohlekommission. Was bisher an Lösungsvorschlägen erarbeitet wurde, sei nicht akzeptabel, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.