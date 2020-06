Auch die Linksfraktion im Bundestag ist dafür, den Begriff "Rasse" aus dem Grundgesetz zu streichen.

Entsprechend äußerte sich Fraktionschef Bartsch per Twitter.



Die Grünen-Vorsitzenden Baerbock und Habeck hatten sich in der Debatte über Rassismus nach dem Tod des schwarzen US-Bürgers George Floyd für einen solchen Schritt ausgesprochen. Rückendeckung dafür kommt auch aus der SPD.



Bundesinnenminister Seehofer sagte in Berlin, er sei bereit, über diesen Vorschlag zu diskutieren. Wichtiger sei für ihn aber die Eindämmung von Rassismus in der Praxis.



Grundgesetzänderungen erfordern Zwei-Drittel-Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat.