Die Grünen fordern von der Bundesregierung eine Entschuldigung und wirkungsvolle Wiedergutmachung für deutsche Kolonialverbrechen.

Sie brachte dazu einen Antrag in den Bundestag ein. Aus der Vergangenheit erwachse Verpflichtung, sagte die Abgeordnete Brugger. Aufarbeitung müsse einen festen Platz in der deutschen Außenpolitik bekommen. Zudem müsse die koloniale Vergangenheit fester Bestandteil auch von Lehrplänen an Schulen sein. Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Müntefering, führte aus, deutscher Kolonialismus sei keine Fußnote der Geschichte. Er habe tiefe Wunden in den betroffenen Ländern hinterlassen, so die SPD-Politikerin. Der Grünen-Antrag wurde zur Beratung an die zuständigen Ausschüsse überwiesen.

