In einer Aktuellen Stunde debattiert der Bundestag am Nachmittag über die Ergebnisse der Münchner Sicherheitskonferenz.

Bei dem Treffen am Wochenende waren die Gräben zwischen den USA und Deutschland sowie die Spannungen mit Russland offen zu Tage getreten. In ihrer Rede hatte Bundeskanzlerin Merkel Alleingänge von US-Präsident Trump in der Außen- und Handelspolitik beklagt. Sie legte ein klares Bekenntnis zur nationalen Zusammenarbeit ab. Trumps Stellvertreter Pence wiederum forderte die Europäer und insbesondere Deutschland auf, dem Kurs der USA gegen den Iran und Russland zu folgen.