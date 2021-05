Fahrerlose Autos sollen in Deutschland vom kommenden Jahr an am Straßenverkehr teilnehmen können.

Dazu hat der Bundestag ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Deutschland werde als erstes Land weltweit autonome Fahrzeuge aus den Forschungslaboren auf die Straße holen, sagte Bundesverkehrsminister Scheuer. Das Gesetz soll Kraftfahrzeugen der sogenannten Stufe vier die Möglichkeit eröffnen, ab 2022 auf bestimmten festgelegten Strecken im Regelbetrieb am öffentlichen Straßenverkehr teilzunehmen. Beim vollautomatisierten Fahren der Stufe vier kann der Computer bei bestimmten Anwendungen vollständig die Kontrolle über das Auto übernehmen, ohne von einem menschlichen Fahrer überwacht zu werden. Laut Verkehrsministerium könnte diese Technologie zunächst für Shuttleverbindungen oder bei der Güterbeförderung zum Einsatz kommen. Auch selbstfahrende Privatautos sollen grundsätzlich erlaubt werden - Experten rechnen allerdings damit, dass diese erst in einigen Jahren in größerem Stil auf den Markt kommen. Der Bundesrat muss dem Gesetz noch zustimmen.



Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen sprach von einem Meilenstein, der die Mobilitätswende voranbringe. Die Präsidentin des Verbands der Deutschen Automobilindustrie, Müller, sagte, man könne auf diesem Feld zum Weltmarkführer werden. Der Grünen-Politiker Özdemir bezeichnete das Gesetz als einen Schritt nach vorn. Was aber bislang vollkommen fehle, sei eine politische Vision davon, wie man die Technologie für Verkehrssicherheit, Lebensqualität und Klimaschutz nutzen könne, schrieb er in einem Gastbeitrag für "Zeit Online".

