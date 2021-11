Die neue Bundestagspräsidentin Bas will eine neue Anlaufstelle für Fälle sexueller Belästigung im Parlament schaffen.

Die SPD-Politikerin sagte dem "Tagesspiegel", für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung und der Fraktionen gebe es bereits Beratungsstellen. Aber die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abgeordneten hätten keine Anlaufstelle. Das wolle sie jetzt ändern. Bas betonte, bei der Bundestagsverwaltung lägen bislang zwar keine Anzeigen vor. Aber es gebe Fälle, in denen Frauen - auch Abgeordnete - von Belästigung und sexistischen Sprüchen durch männliche Kollegen berichteten.



Bas war Ende Oktober in der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags zur Parlamentspräsidentin gewählt worden. Sie ist die dritte Frau in diesem Amt.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.