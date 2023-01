Überparteilicher Antrag

Bundesaußenministerin Baerbock im Bundestag (Kay Nietfeld/dpa)

Das fordern SPD, CDU/CSU, die Grünen und die FDP in einer gemeinsamen Resolution. Außenministerin Baerbock sagte, man müsse die Frage stellen, warum man bei den Verbrechen an den Jesiden nicht gehandelt habe. Für die SPD erklärte die Abgeordnete Türk-Nachbaur, die Anerkennung der Verfolgung als Völkermord stelle ein Stück weit historische Gerechtigkeit her. Die AfD kritisierte den Antrag als nicht weitgehend genug.

Die Jesiden im Nordirak waren 2014 unter der Herrschaft des sogenannten Islamischen Staats brutal verfolgt worden. Der gemeinsame Antrag sieht unter anderem vor, die Strafverfolgung von mutmaßlichen Tätern in Deutschland auszubauen.

