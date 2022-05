Soldaten der Bundeswehr sind im westafrikanischen Mali unter anderem im Rahmen der UN Mission MINUSMA stationiert. (picture alliance / dpa)

Trotz der politisch und militärisch schwierigen Lage in Mali will die Bundesregierung am deutschen Beitrag für die internationale Stabilisierungsmission Minusma im Norden des afrikanischen Lands vorerst festhalten. Die Ausbildungsmission EUTM soll zwar ebenfalls weiterlaufen, jedoch mit Schwerpunkt im Nachbarland Niger statt in Mali.

Zum Auftakt der Plenarsitzung stellt sich in der Regierungsbefragung Justizminister Buschmann den Abgeordneten. Weiteres Thema im Bundestag ist die Bekämpfung von Clankriminalität. Außerdem soll es um die Agrarpolitik gehen.

Der Bundesrat befasst sich in einer Sondersitzung mit dem Ergänzungshaushalt zum Etat 2022.

