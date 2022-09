Plenarsitzung im Bundestag in Berlin (Archivbild) (IMAGO / Christian Spicker)

In erster Lesung steht ein Gesetz auf der Tagesordnung, mit dem die Ampel-Koalition die Belastungen durch die Inflation mildern will. So sollen der steuerliche Grundfreibetrag, der Kinderfreibetrag und das Kindergeld erhöht werden. Mit Änderungen beim Einkommensteuertarif sollen Effekte der sogenannten kalten Progression ausgeglichen werden.

Ebenfalls in erster Lesung beraten die Abgeordneten Änderungen des Energiesicherungsgesetzes, um den Ausbau erneuerbarer Energien zu fördern. Die Unionsfraktion fordert in einem Gesetzentwurf, die Laufzeiten der drei noch am Netz befindlichen deutschen Atomkraftwerke bis Ende 2024 zu verlängern. Die Fraktion der Partei Die Linke beantragt, Strom- und Gassperren durch Energieversorger zu verbieten.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.