Auch das geplante Entlastungspaket der Regierung ist heute Thema im Bundestag. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Die Bundesregierung will im Irak weiterhin bis zu 500 Soldaten einsetzen können und will das Mandat bis zum 31. Oktober 2023 verlängern. Derzeit sind rund 150 Soldaten in Jordanien und 80 weitere im Irak im Einsatz. Ziel der Mission ist es, die Stabilität im Irak zu sichern und ein Wiedererstarken der Terrormiliz IS zu verhindern.

Politiker der Ampel-Koalition hatten zuletzt wiederholt angekündigt, Auslandseinsätze der Bundeswehr intensiver auf ihren Erfolg hin zu untersuchen, nachdem der Einsatz in Afghanistan mit der gewaltsamen Machtübernahme der Taliban praktisch gescheitert war.

Weitere Themen im Bundestag sind das geplante Entlastungspaket der Regierung und steuerliche Entlastungen. Außerdem geht es um die Gewinnung von Fachkräften.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.