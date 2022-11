Hungernde Menschen verlassen während der Hungersnot 1932/33 ein ukrainisches Dorf auf der Suche nach Essen. (imago/ITAR-TASS)

Der Antrag wurde von den Bundestagsfraktionen der Ampel-Koalition und der Union eingereicht.

Mord durch Hunger

Der Begriff "Holodomor" bedeutet in etwa "Mord durch Hunger". In den Jahren zwischen 1923 und 1933 starben in der heutigen Ukraine bis zu vier Millionen Menschen durch eine vom damaligen sowjetischen Diktator Stalin herbeigeführte Hungersnot.

Stalin hatte damals die Zwangskollektivierung in der Landwirtschaft befohlen und von den Bauern überzogene Abgabequoten für Getreide gefordert. Zudem exportierte die Sowjetunion trotz des Hungers Weizen ins westliche Ausland. In Ukrainischen Dörfern ließ Stalin Vieh, Getreide und Saatgut beschlagnahmen. Hungergebiete wurden abgeriegelt. Auch in anderen Teilen der damaligen Sowjetunion, wie Kasachstan oder dem Süden Russlands, starben Menschen an Hunger.

Bis 1991 ein Tabu

In der Ukraine ist das Gedenken an die Opfer fester Bestandteil der Erinnerungskultur. Seit der Unabhängigkeit 1991 bemüht sich das Land um internationale Anerkennung des Verbrechens als Völkermord, doch die Bezeichnung ist bis heute teilweise umstritten. Russland lehnt den Begriff ab. Fast bis zum Ende der Sowjetunion 1991 war die Hungersnot ein Tabu. Erst 1989 erinnerte in Charkiw ein Holzkreuz an die Opfer. 2010 eröffnete in der Hauptstadt Kiew ein "Museum des Holodomor-Genozids".

Seit 1998 gibt es einen nationalen Gedenktag, der vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine verstärkt internationale Aufmerksamkeit erfährt. Länder wie Irland, die Republik Moldau und Rumänien nutzten den Anlass, um den Holodomor als Genozid einzustufen und zu verurteilen. Auch Bundeskanzler Scholz zog in einer Videobotschaft Parallelen zwischen der damaligen Situation und den Auswirkungen des aktuellen russischen Angriffskriegs. Hunger dürfe nie wieder als Waffe benutzt werden, sagte Scholz.

"Teil unserer gemeinsamen Geschichte"

Die Antragstellenden von SPD, CDU/CSU, Grünen und FDP fordern nun die Bundesregierung dazu auf, zum Wissen über den Holodomor und zum Gedenken an die Opfer beizutragen. In dem Resolutionsantrag ist von einem "menschenverachtenden Verbrechen" die Rede, das bislang in Deutschland wenig bekannt sei.

Der "Holodomor" reihe sich ein "in die Liste menschenverachtender Verbrechen totalitärer Systeme, in deren Zuge vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa Millionen Menschenleben ausgelöscht wurden", heißt es in dem Antrag. Das Verbrechen sei "Teil unserer gemeinsamen Geschichte als Europäerinnen und Europäer". In dem Entwurf wird auf die entsprechende Forschung in der Ukraine verwiesen, die eine Aufarbeitung ermögliche. Russlands Staatsführung forciere dagegen eine "ideologisierte Geschichtspolitik".

Der neue ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev, begrüßte die geplante Resolution. Es gehe um die Anerkennung der Wahrheit, sagte er am Wochenende gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

