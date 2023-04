Cum-Ex-Affäre

Ob Olaf Scholz als Hamburger Erster Bürgermeister auf eine Steuernachzahlung der Warburg Bank verzichtet hat, soll ein Untersuchungsausschuss im Bundestag klären. (imago)

Der CDU-Abgeordnete Middelberg sagte, es gebe reichlich Fragen, warum die Hamburger Landesregierung auf millionenschwere Rückzahlungen der Bank von ungerechtfertigten Steuererstattungen verzichten wollte. Die Rolle des heutigen Bundeskanzlers und damaligen Hamburger Bürgermeisters Scholz sei dabei weiter nicht geklärt. Der SPD-Abgeordnete Schrodi meinte, der Union gehe es um reine Stimmungsmache gegen Scholz. Er wies zurück, dass es in dem Fall eine politische Einflussnahme auf die Hamburger Steuerbehörden gegeben habe. Die Unionsfraktion könnte den Untersuchungsausschuss aus eigener Kraft einsetzen. Die finale Abstimmung darüber wird für Mai erwartet.

Erinnerungslücken des damaligen Bürgermeisters Scholz

In Scholz' Zeit als Erster Bürgermeister Hamburgs hatten die Finanzbehörden dort der Bank eine Steuerschuld in Höhe von 47 Millionen Euro erlassen. Diese war im Zusammenhang mit inzwischen als illegal eingestuften Cum-Ex-Geschäften angefallen. Scholz kann sich laut eigener Aussage nicht mehr an die Inhalte mehrerer Treffen mit dem Chef der Warburg-Bank, Olearius, erinnern.

