Der Bundestag befasst sich heute mit einem Gesetzespaket zu Diesel-Fahrverboten.

Die Große Koalition will erreichen, dass diese in der Regel nur dann greifen, wenn mehr als 50 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft im Jahresdurchschnitt gemessen werden. Ansonsten soll der EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm auch ohne Fahrverbote erreicht werden können. Außerdem soll das Bundes-Emmissionsschutzgesetz so geändert werden, dass Ausnahmen von Fahrverboten möglich sind, beispielsweise für Lieferanten und Handwerker, die Diesel-Fahrzeuge fahren.



Zudem wollen Union und SPD regeln, wie Fahrverbote kontrolliert werden dürfen: Geplant sind Stichproben über Fotos von mobilen Geräten und kurzen Speicherfristen für die Daten. Dafür soll das Straßenverkehrsgesetz abgewandelt werden.