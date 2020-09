Der Bundestag befasst sich heute mit dem Thema Nachhaltigkeit.

Auf der Tagesordnung stehen zunächst Debatten über Umwelt- und Klimaschutz sowie ein Umsteuern hin zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft. Zudem soll das EU-Verbot für umweltschädliche Einwegartikel wie Plastikbesteck und -strohhalme für Deutschland beschlossen werden. Zur Abstimmung stehen auch Gesetze zur Förderung von E-Mobilität.

Geplant ist etwa ein Anspruch von Wohnungseigentümern und Mietern auf den Einbau einer Lademöglichkeit für Elektroautos. Bei der KfZ-Steuer sollen die Steuerbefreiung für reine E-Fahrzeuge verlängert und die steuerliche Belastung für Verbrennungsmotoren mit hohem CO2-Ausstoß schrittweise erhöht werden.



Beschlossen werden sollen darüber hinaus finanzielle Entlastungen von Städten und Gemeinden. So will sich der Bund stärker an den Kosten für Unterkunft und Heizung bei Hartz-IV-Empfängern beteiligen und gemeinsam mit den Ländern erwartete Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer ausgleichen.



