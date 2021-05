Beschäftigte in Deutschland sollen künftig leichter Betriebsräte bilden können.

Der Bundestag billigte am Vormittag eine entsprechende Gesetzesvorlage. Diese sieht unter anderem vor, den Kündigungsschutz zu verbessern. Betriebsräte sollen zudem mehr Mitsprache bei Weiterbildung und Anwendungen von künstlicher Intelligenz im Personalbereich erhalten. Desweiteren soll der gesetzliche Unfallversicherungsschutz im Homeoffice erweitert werden.



Gewerkschaften begrüßten das Gesetz, forderten aber weitergehende Maßnahmen. Die IG Metall forderte einen besseren Schutz für Initiatoren von Betriebsratswahlen. Die IG Bauen-Agrar-Umwelt betonte, es müsse mit aller Konsequenz gegen Chefs vorgegangen werden, die nach Gutsherrenart Betriebsräte in ihren Unternehmen verhinderten. Der Vorsitzende Feiger sagte der Nachrichtenagentur AFP, es seien härtere Sanktionen nötig. Die Gewerkschaft Verdi mahnte weitere Schritte an, um insbesondere die betriebliche Mitbestimmung in der digitalen Welt zu fördern.

Besserer Schutz im Homeoffice

Zudem sollen Beschäftigte im Homeoffice mehr Rechte und Mitsprache haben. Demnach sollen Betriebsräte bei Geräten und Geld fürs Homeoffice stärker mitreden dürfen. Beschäftigte, die zuhause arbeiten, werden zudem bei Unfällen, etwa auf dem Weg zur Kita des Kindes, auch von der Unfallversicherung geschützt, anders als bisher.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.