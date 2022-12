Bleiberecht für Geduldete

Der Bundestag hat Änderungen des Auftenhaltsrechts beschlossen. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Für den Gesetzentwurf der Ampelkoalition votierten in einer namentlichen Abstimmung 371 Abgeordnete. 226 Parlamentarier stimmten dagegen, 57 enthielten sich. Ausländer, die mindestens fünf Jahre mit dem Status der Duldung in Deutschland leben, können in Zukunft eine auf 18 Monate befristetete Aufenthaltserlaubnis erhalten. Sie soll den Betroffenen ermöglichen, die notwendigen Voraussetzungen für einen rechtmäßigen Aufenthalt zu erfüllen. Dazu zählen Deutschkenntnisse und die Sicherung des Lebensunterhalts. Zudem beinhaltet das Gesetzespaket, die Abschiebung von Straftätern zu erleichtern.

Die Unionsfraktion hatte in der vorangegangen Debatte ihre Kritik an der Neuregelung bekräftigt. Die CSU-Politikerin Lindholz sagte, das Gesetz liefere Fehlanreize für den Aufenthalt in Deutschland. Die Ampelkoalition verteidigte den Entwurf. Der SPD-Politiker Lindh betonte, damit beende man den unwürdigen Zustand der Kettenduldungen.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.