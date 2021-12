Coronavirus-Pandemie Bundestag beschließt Corona-Impfpflicht für Einrichtungen

Der Bundestag in Berlin hat Änderungen am Infektionsschutzgesetz beschlossen, das nun unter anderem eine einrichtungsbezogene Impfpflicht vorsieht. Sie soll ab Mitte März 2022 gelten - für Menschen, die beispielsweise in Krankenhäusern, Arztpraxen oder Pflegeheimen arbeiten. 571 Parlamentarierinnen und Parlamentarier stimmten mit Ja, 80 dagegen, 38 enthielten sich.

