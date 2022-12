Bundestag (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Der Bundestag hat die einmalige Pauschale mit großer Mehrheit beschlossen. Nach Angaben von Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger werden rund 3,5 Millionen junge Menschen davon profitieren. Der Energiekostenzuschuss kann demnächst auf einer digitalen Plattform beantragt werden. Anspruch haben alle, die am 1. Dezember dieses Jahres an einer Hochschule eingeschrieben waren oder sich in einer Fachschulausbildung befinden. Die Auszahlung erfolgt im kommenden Jahr. Für die Kosten in Höhe von voraussichtlich 680 Millionen Euro kommt der Bund auf. Die Energiekostenpauschale war von der Ampel-Koalition im dritten Entlastungspaket vereinbart worden. Wer Bafög-Leistungen bezieht, erhält in diesem Winter außerdem zwei Heizkostenzuschüsse in Höhe von insgesamt 575 Euro. Ein weiteres Thema im Bundestag sind Pläne zur Erleichterung der Einbürgerung, die am Nachmittag in einer Aktuellen Stunde erörtert werden. Zudem wird über das Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada namentlich abgestimmt.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.