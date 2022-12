Der Bundestag in Berlin hat mehrere Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht. (IMAGO / Christian Spicker)

Das Jahressteuergesetz sieht Erleichterungen zum Beispiel für Solaranlagen, für Arbeitnehmer und im Wohnungsbau vor. Mineralölkonzerne sollen befristet einen so genannten Energiekrisenbeitrag leisten. Zudem könnte der Novelle zufolge eine Übertragung von Immobilienvermögen durch Erbschaften und Schenkungen stärker besteuert werden, da der Marktwert von Häusern und Wohnungen angeglichen werden soll. Vom Parlament gebilligt wurden zudem Gesetzespakete zur Entlastung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie zur Verbesserung der Bildungsqualität in Kitas. Desweiteren entschied das Plenum Änderungen des Aufenthaltsrechts. Danach können Ausländer, die mindestens fünf Jahre mit dem Status der Duldung in Deutschland leben, in Zukunft eine auf 18 Monate befristetete Aufenthaltserlaubnis erhalten.

