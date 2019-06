Der Bundestag hat am späten Abend ein Gesetz für mehr Medikamenten-Sicherheit verabschiedet.

Damit erhält der Bund mehr Kompetenzen bei der Überwachung. So sollen Kontrollen der Hersteller und Rückrufe von Medikamenten stärker zentral koordiniert werden. Die Länder, die dafür hauptsächlich zuständig sind, müssen dem allerdings im Bundesrat zustimmen. Hintergrund sind mehrere Pharmaskandale um gepanschte oder gefälschte Arzneimittel.



Zudem billigten die Abgeordneten den neuen IT-Staatsvertrag, mit dem Verwaltungsleistungen digitalisiert und bis 2022 auch online zur Verfügung gestellt werden sollen. In Frankfurt am Main wird außerdem eine gemeinsame Behörde von Bund und Ländern eingerichtet, die die Zusammenarbeit bei in Fragen der Informationstechnologie verbessern soll.



Darüber hinaus beschloss das Parlament ein Gesetz, dass die Bundeswehr als Arbeitgeber attraktiver machen soll. Es sieht flexiblere Arbeitszeiten, einen höheren Wehrsold und eine erleichterte Anstellung als Berufssoldat vor.