Plenarsitzung im Bundestag in Berlin. (IMAGO / Christian Spicker)

In der namentlichen Abstimmung votierten 663 Abgeordnete für das Mandat, sieben enthielten sich. Es gab keine Nein-Stimmen. Nach dem jetzt beschlossenen Antrag dürfen Evakuierungen noch bis zum 31. Mai stattfinden. Erlaubt ist ein Einsatz von bis zu 1.600 Streitkräften. Die Bundeswehr hat in den vergangenen Tagen 700 Menschen aus dem Sudan ausgeflogen, davon 200 Deutsche. Der vorerst letzte Evakuierungsflug hatte den Sudan in der Nacht verlassen.

In der vorausgegangenen Bundestagsdebatte sprach Außenministerin Baerbock von einem gefährlichen Einsatz für die Truppe und lobte die Zusammenarbeit mit anderen Staaten bei der Aktion. Verteidigungsminister Pistorius erklärte, es sei nötig gewesen, schnell und entschlossen zu handeln. Die Sache habe keinen Aufschub geduldet.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.