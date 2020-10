Der Bundestag hat sich mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, dass in Berlin ein eigener Ort zur Erinnerung an die polnischen Opfer des Nationalsozialismus entsteht.

Alle Fraktionen mit Ausnahme der AfD stimmten für das Projekt, das auch die Begegnung mit dem deutschen Nachbarstaat und das gegenseitige Verständnis fördern soll. Bundesaußenminister Maas betonte in der Debatte, in Polen habe sich erstmals der ganze Wahnsinn des NS-Vernichtungskrieges gezeigt. Auch CDU-Generalsekretär Ziemiak unterstrich das besondere Leid der Polen in der NS-Zeit.



Deutsche und polnische Experten aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft sollen nun ein Konzept erarbeiten.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.