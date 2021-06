Der Bundestag hat in der Nacht zwei Mandate für Bundeswehreinsätze verlängert.

Damit bleiben deutsche Soldatinnen und Soldaten weiterhin im Kosovo und vor der libanesischen Küste stationiert. Im Rahmen der Nato-Mission KFOR kann die Bundeswehr weiterhin bis zu 400 Einsatzkräfte ins Kosovo entsenden, wo sie den Aufbau einer zivilen Friedensordnung unterstützen soll. Dort sind bereits seit 1999 deutsche Soldaten präsent.



Vor der libanesischen Küste beteiligen sich Einsatzkräfte aus Deutschland an der UNIFIL-Mission der Vereinten Nationen. Bis zu 300 Soldatinnen und Soldaten sollen dort dabei helfen, den Waffenschmuggel in den Libanon zu verhindern und so zur Stabilisierung des Nahen Ostens beitragen.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.