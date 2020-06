Die Bundeswehr beteiligt sich ein weiteres Jahr an der Nato-Mission KFOR im Kosovo.

Der Bundestag verlängerte das Mandat für den dortigen Einsatz. Bis zu 400 deutsche Soldaten sollen zu mehr Stabilität in der Region beitragen.



Zuvor hatte der Bundestag der Opfer des Volksaufstands in der DDR vor 67 Jahren gedacht. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Wanderwitz, sagte, die DDR habe die Freiheit vieler Menschen systematisch beschnitten; sie sei ein Unrechtsstaat gewesen. Redner aller Fraktionen würdigten den Mut der Menschen, die damals für freie Wahlen auf die Straße gegangen waren.



Schätzungen zufolge beteiligten sich in der DDR rund eine Million Bürger an den Protesten. Sie wurden durch Panzer der Sowjetarmee blutig niedergeschlagen. 50 Menschen starben.